پورات: ۴۷۰ میلیارد ریال اعتبار مراکز فرهنگی جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار اکبر پورات صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر نقش بسیج سازندگی در توسعه مراکز فرهنگی استان بوشهر گفت: این سازمان در راستای رسالت فرهنگی خود، به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، پروژههای مهمی را برای بهسازی مساجد، حسینیهها، خانههای عالم و بقاع متبرکه آغاز کرده است.
وی ادامه داد: اعتبارات تخصیص یافته، پس از کارشناسی دقیق و پیگیریهای مستمر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فرمانداران شهرستانها، به صورت قراردادهای امانی و پیمانی میان بسیج سازندگی و سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر منعقد شده است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر اظهار داشت: با همکاری مستمر و هماهنگی هیأت امنای مساجد و دفاتر ائمه جمعه، تمامی این منابع مالی به صورت کامل جذب شده و در اختیار مراکز فرهنگی قرار گرفته تا پروژهها در سریعترین زمان ممکن اجرایی شوند.
سرهنگ پورات در پایان افزود: تلاش ما بر آن است تا با حفظ این روند و استفاده بهینه از منابع، زیرساختهای فرهنگی و مذهبی استان بوشهر را در مسیر توسعه پایدار قرار دهیم و زمینه رشد فرهنگی را برای نسلهای آینده فراهم کنیم.
