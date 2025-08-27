برگزاری سیصد و هفتاد و یکمین «شب خاطره» به یاد آزادگان دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، سیصد و هفتاد و یکمین محفل شب خاطره برگزار میشود.
به بهانه رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب «پاسیاد پسر خاک»، روایتی از زندگی و زمانه سید آزادگان، حجتالاسلام سیدعلیاکبر ابوترابیفرد، سیصد و هفتاد و یکمین «شب خاطره» به آزادگان دفاع مقدس اختصاص خواهد داشت.
در این مراسم وحید فرجی از خبرنگاران جنگ ۱۲ روزه، در کنار محمدرضا گلشن و احمد ثقفی از آزادگان دفاع مقدس، به روایت خاطرات خود میپردازند.
برنامه مورد اشاره روز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ و ۳۰ در حوزه هنری به نشانی تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار میشود.
