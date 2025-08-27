  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ مقاومت
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

برگزاری سیصد و هفتاد و یکمین «شب خاطره» به یاد آزادگان دفاع مقدس

سیصد و هفتاد و یکمین محفل شب خاطره به یاد آزادگان دفاع مقدس روز پنج‌شنبه در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیصد و هفتاد و یکمین محفل شب خاطره برگزار می‌شود.

به بهانه رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب «پاسیاد پسر خاک»، روایتی از زندگی و زمانه سید آزادگان، حجت‌الاسلام سیدعلی‌اکبر ابوترابی‌فرد، سیصد و هفتاد و یکمین «شب خاطره» به آزادگان دفاع مقدس اختصاص خواهد داشت.

در این مراسم وحید فرجی از خبرنگاران جنگ ۱۲ روزه، در کنار محمدرضا گلشن و احمد ثقفی از آزادگان دفاع مقدس، به روایت خاطرات خود می‌پردازند.

برنامه مورد اشاره روز پنج‌شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ و ۳۰ در حوزه هنری به نشانی تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

کد خبر 6572144
جواد شیخ الاسلامی

