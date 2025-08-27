  1. استانها
  2. خوزستان
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۲

رطوبت و شرجی در خوزستان افزایش می یابد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به تداوم استقرار جریانات جنوبی گفت: افزایش رطوبت و شرجی در برخی مناطق استان را شاهد خواهیم بود.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تداوم استقرار جریانات جنوبی می‌باشد که، تا روزهای آغازین هفته پیش رو علاوه بر سواحل و مناطق جنوب شرقی، در مناطق جنوبی، مرکزی و تا حدودی بخش‌های شمالی استان به تناوب (به ویژه در روز پنجشنبه) شاهد افزایش رطوبت و شرجی خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: در این ایام با توجه به افزایش رطوبت، رشد ابر در ارتفاعات و مه رقیق در نوار ساحلی و مناطق جنوبی دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به جریانات جوی استان اعلام کرد: در شبانه روز گذشته بستان با دمای ۴۹ و ایذه با دمای ۲۵.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

سبزه زاری تصریح کرد: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۸.۷و کمینه دمای ۲۹.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.

