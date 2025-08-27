تداوم سکون جوی و هوای غبارآلود در اصفهان تا پایان هفته

کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی ۷۲ ساعت آینده جو استان به نسبت پایدار خواهد بود.

وی ادامه داد: آسمان در اغلب مناطق صاف، گاهی غبارآلود و در برخی ساعات همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و احتمال تندباد لحظه‌ای و خیزش گردوخاک نیز در نیمه شمالی و شرقی استان به‌ویژه در اوایل شب، وجود دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۶ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

طهماسبی اضافه کرد: بادرود نطنز با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۹ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: از امروز تا پایان هفته، از شدت گرما در استان کمی کاسته خواهد شد.