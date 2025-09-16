رطوبت و شرجی در خوزستان کاهش می یابد

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تداوم جریانات جنوبی و مرطوب را در نوار ساحلی و جنوبی و بخشهایی از مرکز استان تا اواسط وقت فردا نشان میدهد، سپس با تغییر جهت جریانات از میزان رطوبت در منطقه کاسته خواهد شد.
به گفته وی، تا روز پنجشنبه روند افزایش ۲ تا ۴ درجهای دما مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: طی روز چهارشنبه در نوار غربی و بخشهایی از مرکز وزش باد به صورت متوسط همراه با تندبادهای لحظهای و احتمال برخاستن گرد و خاک موقتی پیش بینی میشود.
سبزه زاری با بیان اینکه در شبانه روز گذشته اهواز، شوش، هویزه، کشاورزی اهواز، رامشیر با دمای ۴۴ و ایذه با دمای ۱۵.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند، افزود: همچنین اهواز به بیشینه دمای ۴۴ و کمینه دمای ۲۴.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.
