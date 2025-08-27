به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، در جلسه امروز (۵ شهریور ۱۴۰۴) این شورا، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر در آستانه هفته دولت و سالروز ترور ناجوانمردانه آنها، بر لزوم حاکمیت روش مدیریتی این شهیدان در دستگاه‌های اجرایی کشور تأکید کرد.

آیت‌الله جنتی با اشاره به دوره کوتاه، اما پربار خدمت شهید رجایی و باهنر، اظهار داشت: یاد این شهیدان عزیز که دوره کوتاه خدمت‌شان به باقیات الصالحاتی عظیم برای آنها تبدیل شد را گرامی می‌داریم و امیدواریم روش مدیریتی آنها که متاثر از باور اعتقادی آن بزرگواران و در جهت تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی است بیش از پیش در دستگاه‌ها و سازمان‌های کشور حاکم شود.

دبیر شورای نگهبان، شهید رجایی را فردی با اعتقاد کامل به مبانی قانون اساسی دانست و افزود: شهید رجایی معتقد بود اجرای قانون اساسی می‌تواند مشکلات پیش روی کشور را حل کند و در دوران کوتاه مدیریت خویش در این مسیر حرکت کرد و به همین دلیل نام او در تاریخ ایران اسلامی به عنوان خادم حقیقی مردم ماندگار شد.

وی از مدیران کشور در همه سطوح خواست تا با همین روحیه و با نگاه به پست‌های مدیریتی به عنوان امانتی برای خدمت به مردم، فعالیت کنند.

آیت‌الله جنتی همچنین به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص حفظ اتحاد و همدلی در کشور اشاره کرد و آن را فصل‌الخطاب آحاد جامعه و به ویژه گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانست. او تأکید کرد که این اتحاد مقدس حول محور منافع ملی، ترفندهای دشمنان را بی‌اثر کرده و نباید خدشه‌ای به آن وارد شود.

در پایان، دبیر شورای نگهبان، قدردانی از حمایت‌های مقام معظم رهبری را تکلیف مشخص رئیس‌جمهور محترم و همه مدیران خواند و تصریح کرد که این قدردانی در سایه تلاش بی‌وقفه برای خدمت به مردم و پیشرفت کشور محقق خواهد شد.

وی در نهایت، مردم بصیر ایران اسلامی را قدردان خادمان مخلص خود دانست و اعلام کرد که در برابر هر رفتار ساختارشکن و تفرقه‌آمیزی که اهانت و تخریب مبانی جمهوری اسلامی را دنبال کند و در راستای اهداف دشمنان این سرزمین باشد، خواهند ایستاد.