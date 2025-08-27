حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر لزوم حفظ انسجام ملی با توجه به وضعیت حساس کشور، گفت: در پی شکست‌های اخیر دشمن در میادین نبرد، یک نکته اساسی و کلیدی که باید مورد توجه همه قرار بگیرد، اهمیت حفظ اتحاد و انسجام ملی است.

وی ادامه داد: دشمن به وضوح به دنبال سوءاستفاده از هر گونه اختلاف داخلی است و این موضوع نیازمند هوشیاری و مراقبت ویژه مسئولان و مردم است.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که همه افراد و گروه‌های سیاسی با درک درست شرایط، دست در دست هم داده و اختلافات را کنار بگذارند. در واقع، حفظ وحدت ملی و انسجام داخلی، تنها راه تضمین امنیت و پیشرفت کشور در برابر تهدیدات خارجی است.

حاجی‌دلیگانی در ادامه با بیان اینکه نقد و انتقاد هم باید در چارچوبی سازنده و دلسوزانه مطرح شود، تصریح کرد: نقد سازنده یکی از ابزارهای اصلاح امور است که می‌تواند به بهبود وضعیت و رفع مشکلات کشور کمک کند، اما نقد بدون ارائه راهکار یا انتقاد مخرب می‌تواند به تضعیف اتحاد و ایجاد شکاف‌های غیرضروری منجر شود.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین، باید توجه داشت که بیان انتقادات و نظرات باید همراه با پیشنهادهای سازنده و با هدف تقویت همبستگی ملی باشد.

وی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین راهکارها برای حفظ این انسجام، ایجاد فضای سالم گفتگو و تبادل نظر است. ما باید بتوانیم با نصیحت و تذکر دلسوزانه به یکدیگر کمک کنیم تا شرایط را بهتر درک کنیم و از اختلافات بی‌ثمر و آسیب‌زننده پرهیز کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره ضرورت حفظ وحدت، گفت: رهبر معظم انقلاب بارها بر اهمیت وحدت و انسجام ملی تأکید کرده‌اند و این تأکیدات باید برای همه ما فصل‌الخطاب باشد.

حاجی‌دلیگانی ادامه داد: باید بدانیم که مردم ما بیش از هر چیز خواهان آرامش، امنیت، توسعه اقتصادی و رفاه هستند و این خواسته‌ها تنها در سایه اتحاد و همدلی قابل تحقق است.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط حساس منطقه و فشارهای دشمن، ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی بیش از پیش احساس می‌شود.