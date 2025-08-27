افتتاح دکل مخابراتی در جزیره خارگ

نگهدار حسین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز همزمان با گرامیداشت هفته دولت، دکل مخابراتی BTS در کارخانه درود ۲ شرکت نفت فلات قاره ایران افتتاح شد.

وی افزود: این پروژه حاصل همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی علی الخصوص پرسنل خدوم مخابرات این جزیره و مجموعه‌های صنعتی است و گام مهمی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی جزیره خارگ محسوب می‌شود.

بخشدار ویژه خارگ با بیان اینکه راه‌اندازی این دکل نقش مؤثری در افزایش کیفیت پوشش شبکه و تسهیل ارتباطات تلفن همراه در محدوده عملیاتی شرکت دارد، خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی نه تنها رفاه کارکنان صنعت نفت را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه ارائه خدمات بهتر به شهروندان جزیره را نیز فراهم می‌کند.

حسین‌پور تأکید کرد که این دستاورد نمونه‌ای از همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی با نهادهای صنعتی در راستای ارتقای کیفیت زندگی مردم و تسهیل فعالیت‌های عملیاتی است.