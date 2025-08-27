حضور زائران اربعین امسال نسبت به سال گذشته ۴ درصد بیشتر بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پورجمشیدیان رئیس ستاد مرکزی اربعین در جمع خبرنگاران گفت: در نشست کمیته اربعین گزارشی از اقدامات و خدمات این کمیته در برگزاری مراسم امسال ارائه شد. با حمایت‌های دولت، مجلس، دستگاه قضائی و نیروهای امنیتی، مراسم اربعین امسال از بهترین دوره‌های برگزاری این رویداد معنوی بوده و در حوزه‌های بهداشت و درمان، امنیت و سایر خدمات وضعیت به‌مراتب بهتری نسبت به گذشته تجربه شد. کوچک‌ترین مشکل امنیتی در ایران و عراق مشاهده نشد.

وی ادامه داد: در حوزه تلفات جاده‌ای و تصادفات نیز کاهش چشمگیری به ثبت رسید؛ به‌گونه‌ای که میزان فوتی‌های ناشی از حوادث جاده‌ای بیش از ۴۰ درصد کمتر از سال گذشته بود. این موفقیت نتیجه تلاش‌های پلیس راهور و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای عنوان شد.

پورجمشیدیان افزود: علیرغم گرمای شدید هوا و پیامدهای ناشی از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه منطقه، حضور زائران اربعین امسال ۴ درصد افزایش یافت. بر اساس آمار ارائه‌شده، ٣ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از اتباع خارجی در این مراسم شرکت کردند. همچنین، با وجود محدودیت‌های مرزی برای برخی اتباع، ورود زائران خارجی از مرزهای ایران نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: در بخش حمل‌ونقل، با مدیریت وزارت راه و شهرسازی، مشکلات کمتری نسبت به سال گذشته گزارش شد. بیش از دو هزار دستگاه اتوبوس در حمل‌ونقل مرزی و هفت هزار اتوبوس در حمل‌ونقل بین‌شهری فعال بودند که در مجموع ۶۵ هزار سفر شهری انجام شد. با این حال، در مرز مهران زائرانی از استان‌های تهران، البرز، اصفهان و قم با معطلی مواجه شدند که مسئولان کمیته اربعین بابت این موضوع عذرخواهی کردند.

پورجمشیدیان بیان کرد: خدمات موکب‌ها نیز نسبت به سال‌های گذشته گسترده‌تر بود. بیش از ۳۲۰۰ موکب رسمی ایرانی و شمار زیادی از موکب‌های غیررسمی به زائران خدمت‌رسانی کردند. همچنین ۲ هزار موکب ایرانی با موکب‌های عراقی به‌صورت مشترک فعالیت داشتند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت: دولتمردان عراقی نیز در این مراسم با نگاهی صمیمانه از ملت ایران یاد کرده و اقتدار نیروهای مسلح و ایستادگی مردم ایران در برابر جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی را ستودند. شأن زائران بالاتر از خدمات فعلی است و در بخش حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها باید به سمت ایجاد زیرساخت‌های دائمی حرکت شود تا در طول سال نیز مورد استفاده قرار گیرد.

پورجمشیدیان در پایان اظهار کرد: در خصوص اتباع خارجی غیرمجاز نیز اعلام شد که با احترام و طبق برنامه، روند بازگرداندن آن‌ها به کشورشان ادامه دارد و تاکنون بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند. این روند تا خروج آخرین فرد ادامه خواهد داشت. بیشترین اتباع از خراسان رضوی و تهران خارج شدند.