کمترین میزان حوادث فوتی و مشکلات امنیتی را در اربعین امسال شاهد بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی در جلسه ستاد اربعین که امروز برگزارشد، ضمن گرامیداشت هفته دولت و تبریک اعیاد ماه ربیع‌الاول، از تلاش همه دست‌اندرکاران و خادمان مراسم اربعینقدردانی کرد و گفت: خوشبختانه امسال هیچ مشکل امنیتی چه در عراق و چه در ایران گزارش نشد و همچنین در حوزهحوادث نیز کمترین میزان تلفات را داشتیم.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در پوشش برنامه‌ها افزود: رسانه‌ها به‌موقع اطلاع‌رسانی کردند و علی‌رغم نگرانی‌هایی که درحوزه حمل‌ونقل وجود داشت، چه در مرزها و چه در مسیرهای بین‌شهری، مشکل جدی گزارش نشد.

پورجمشیدیان ادامه داد: امسال حدود سه‌هزار و ۲۰۰ موکب در عراق خدمت‌رسانی کردند و برادران عراقی هر آنچه درحوزه اربعین نیاز بود، بدون دریغ در اختیار ما قرار دادند که جای قدردانی دارد.

وی همچنین از افزایش چشمگیر ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه سماح و بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای خبر داد و خطاب بهاستانداران و کمیته‌های ذی‌ربط تأکید کرد: نقاط ضعف مراسم امسال را به‌صورت مکتوب ارائه کنند تا برای اربعین سالآینده مشکلات موجود برطرف شود.

پورجمشیدیان در پایان گفت: باتوجه به ارائه تسهیلات برای تردد اتباع امسال جمعیت بیشتری نسبت به سال گذشته شاهد بودیم و این موضوع حدود ١۶ درصد افزایش داشت.