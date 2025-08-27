به گزارش خبرنگار مهر، حسن دهقان، صبح چهارشنبه در پانزدهمین نشست استانی خبرگزاری مهر، نقش خبرگزاری مهر را در گذشته در حوزههای فرهنگی و اجتماعی برجسته دانست و خواستار حضور جدیتر این خبرگزاری در این عرصهها شد.
وی با اشاره به دغدغههای شخصی خود به عنوان یک روزنامهنگار، به اهمیت روزنامهنگاری نوین اشاره کرد و گفت:
روزنامهنگاری جدید اگر بخواهد به حیات خود ادامه دهد، چارهای جز روایتگری ندارد.
معاون فرهنگی-رسانهای اداره فرهنگ و ارشاد استان فارس با تأکید بر اینکه روزنامهنگاری باید به رمان نزدیک شود، به نویسندگان بزرگی چون ابوالفضل بیهقی و نویسندگان خارجی که گزارشهایشان شبیه داستان کوتاه منتشر میشد، اشاره کرد و افزود: امروزه دنیا، دنیای روایتهاست و اگر ما در عرصه روایتگری قوی نباشیم، در عرصه روزنامهنگاری به مشکل برمیخوریم.
وی در ادامه به نقش خبرگزاری مهر اشاره کرد و گفت: خبرگزاری مهر در گذشته در حوزه میراث فرهنگی، مسائل اجتماعی و فرهنگی بسیار شایسته و برجسته عمل میکرد اما اکنون بیش از حد به سیاست نزدیک شده است.
دهقان همچنین به دغدغه اقتصادی و معیشتی خبرنگاران اشاره کرد و گفت: خبرنگاری که غم نان داشته باشد، دستش روی صفحه کاغذ و قلمش میلرزد، گفت: توجه بیشتر خبرگزاریها و سرپرستیهای خبرگزاریها در استانها باید به مسائل بیمهای و معیشتی خبرنگاران باشد.
