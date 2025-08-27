به گزارش خبرنکار مهر، حسام‌الدین حیدری، صبح چهارشنبه در پانزدهمین نشست استانی خبرگزاری مهر اظهار کرد: نگاه خبرگزاری مهر به استان‌ها همواره نگاهی خاص و ارزشمند بوده است، با این وجود، شاید آن طور که شایسته بود، نتوانستیم خدمات بیشتری ارائه نمائیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم توجه به مسائل فرهنگی، بیان کرد: زمانی تمامی خبرگزاری‌ها به مسائل فرهنگی و اجتماعی توجه بیشتری داشتند. این گمان که خبرگزاری مهر به سمت مسائل سیاسی گرایش یافته، مسئله‌ای است که باید ریشه‌یابی شود. حوادث سالیان اخیر و سوق یافتن مردم به سمت مسائل سیاسی و بین‌المللی، شاید دلیلی بر این امر باشد.

معاون خبر خبرگزاری مهر با ابراز نگرانی از کاهش عمق محتوا در روزنامه‌نگاری، اظهار کرد: این موضوع به دلایل مختلفی از جمله جدایی نیروهای قدیمی، باتجربه و حرفه‌ای از بدنه رسانه به دلیل مسائل صنفی و مالی و جذب آن‌ها در دستگاه‌های دیگر است. البته در خبرگزاری مهر تلاش شده تا حد امکان، همکاران به دلیل عشق و علاقه خود در این مجموعه باقی بمانند.

وی در ادامه به اهمیت درک سلیقه مخاطب تأکید کرد و افزود: در گذشته، روزنامه‌ها با تیراژهای بالا، مخاطبان زیادی داشتند. اما با فراگیر شدن اینترنت و ظهور خبرگزاری‌های آنلاین، روزنامه‌ها به دیروزنامه‌ها تبدیل شدند، چرا که اخبار روز را نمی‌توانستند پوشش دهند. سپس با گسترش کامپیوتر و اینترنت در ایران، اخبار آنلاین فراگیر شد و اینترنت سردمدار اطلاع‌رسانی شد.

حیدری با اشاره به ظهور شبکه‌های اجتماعی و گوشی‌های هوشمند، تصریح کرد: امروز، شبکه‌های اجتماعی به قدرتمندترین رسانه در ایران تبدیل شده‌اند. بر اساس آخرین پیمایش‌ها، رژیم مصرف رسانه‌ای مخاطبان ایرانی به گونه‌ای است که شبکه‌های اجتماعی تقریباً به اندازه صدا و سیما نفوذ یافته‌اند و مردم به سمت کلیپ‌های کوتاه ۳۰ ثانیه‌ای و یک دقیقه‌ای گرایش پیدا کرده‌اند که شاید محتوای فان و گذرایی داشته باشند. این نشان می‌دهد که مخاطب به دنبال محتوای کوتاه و جذاب است.

معاون خبر خبرگزاری مهر در ادامه افزود: در گذشته، یک خبرنگار ممکن بود چند روز یا حتی چند ماه برای تهیه یک گزارش فاخر زحمت بکشد و این گزارش مورد توجه قرار می‌گرفت. اما اکنون، تهیه و دیده شدن یک گزارش فاخر بسیار دشوار شده است. در حالی که یک کلیپ کوتاه اینستاگرامی می‌تواند میلیون‌ها بازدید داشته و تأثیرگذار باشد.

حیدری در پایان به سرعت تحولات کنونی اشاره کرد و گفت: در گذشته، سیر تحولات بسیار کند بوده و یک اتفاق ممکن بود سال‌ها مورد بحث قرار گیرد، اما امروز اینگونه نیست. اتفاقات و وقایع به سرعت از حافظه عمومی پاک می‌شوند و سطحی‌تر شده‌اند. این موضوع ایجاب می‌کند که ما بتوانیم محتوای فاخر خود را بر اساس استانداردها و سلیقه مخاطب امروز آماده کنیم.