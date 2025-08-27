تانک اسرائیلی در جنوب سوریه آتش گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه های رژیم صهیونیستی از حادثه ای خبر دادند که برای تانک ارتش این رژیم در جنوب سوریه رخ داده است.

منابع صهیونیستی اعلام کردند که یک تانک ارتش رژیم صهیونیستی که در حال انجام فعالیت روتینی در جنوب سوریه بود، بر اثر نقص فنی دچار آتش‌سوزی شد.

به گفته این منبع، ارتش رژیم صهیونیستی برای بررسی جزئیات و علت دقیق حادثه، تحقیقی رسمی درباره این آتش‌سوزی آغاز کرده است.

گفتنی است که از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه، رژیم صهیونیستی به بهانه حمایت از اقلیت دروزی‌های سوریه بارها به منطقه جولان و مناطق دروزی‌نشین اطراف دمشق حمله کرده است.

رژیم صهیونیستی با حملات مکرر به توانمندی‌های نظامی سوریه و حمایت از اقلیت‌های قومی و هویتی در این کشور، در تلاش برای تقسیم آن به چند کشور ضعیف و کوچک است.

رژیم صهیونیستی در ماههای اخیر در حملات مکرر نظامی خود مراکز متعدد سوریه از جمله مقر ستاد کل ارتش، یکی از ساختمان های ریاست جمهوری و همچنین مناطقی از جنوب این کشور را بمباران کرد که این حملات با محکومیت از سوی کشورهای منطقه مواجه شد.