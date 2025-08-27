حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مواضع نیروهای جولانی در ریف دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، منابع محلی در سوریه گزارش دادند که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی با چندین حمله هوایی اطراف منطقه الکسوه در حومه دمشق را هدف قرار دادند.

همچنین این منابع اعلام کردند که چندین حمله هوایی صهیونیست‌ها اطراف جبل‌المانع در حومه غربی دمشق را نیز در بر گرفته است.

تا لحظه مخابره این خبر، گزارشی از میزان خسارت‌ها و تلفات احتمالی منتشر نشده است.

این حمله یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که روز سه‌شنبه نیز این منطقه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت و در جریان آن ۶ تن از نظامیان وابسته به الجولانی کشته شدند.