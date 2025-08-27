به گزارس خبرنگار مهر، محمد حسن اسدی صبح چهارشنبه در پانزدهمین نشست استانی خبرگزاری مهر در جمع مدیران خبرگزاری مهر که به میزبانی استان فارس برگزار شد، گفت: امروز عرصه خبرگزاری، خبررسانی، اطلاع‌رسانی، تبلیغات، انعکاس اخبار جهان بر هیچکس پوشیده نیست.

وی با انتقاد از ضعف موجود در این عرصه در کل کشور، بیان کرد: به نظر می‌رسد که در عرصه اطلاع‌رسانی ضعیف عمل می‌کنیم.

اسدی با یادآوری نگرانی مقام معظم رهبری (مدظله) در خصوص عدم اطلاع‌رسانی کافی از خدمات انجام شده مسئولان، افزود: در زمینه اطلاع‌رسانی باید تلاش بیشتری صورت بگیرد.

شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح فعالیت‌های عمرانی در شیراز پرداخت و گفت: امروز در کلان‌شهر شیراز بر اساس آمار و مستندات چهار خط مترو در زیر زمین همزمان فعال است.

اسدی ادامه داد: در شهر شیراز دو هزار و ۳۰۰ پروژه به صورت همزمان در حال فعالیت هستند و حتی یکی از این پروژه‌ها نیمه تعطیل نیست و برخی به صورت شبانه روز و در روزهای تعطیل نیز فعال هستند.

شهردار شیراز به دستاوردهای شهرداری در چهار سال اخیر اشاره کرد و گفت: ما در این چهار سال توانسته‌ایم بودجه شهرداری را هفت برابر کنیم، بودجه این سازمان شش هزار میلیارد تومان بود و امروز به چهل و دو هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با تصریح اینکه در شهر شیراز امیدآفرینی و اعتمادسازی بین مردم و مسئولان ایجاد شده است، گفت: دیوار بی‌اعتمادی بین مسئولان و مدیریت شهری و شهروندان شیراز کوتاه شده است.

شهردار شیراز در ادامه سخنان خود به ضرورت استفاده از داشته‌ها و ظرفیت‌های موجود در کشور اشاره کرد و افزود: امروز باید از تمام داشته‌های خود استفاده کرده و خود را دست کم نگیریم.