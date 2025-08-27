  1. استانها
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

۲۳۰۰ پروژه همزمان در کلان‌شهر شیراز فعال است

شیراز- شهردار شیراز، از اجرای همزمان ۲۳۰۰ پروژه در این کلان‌شهر خبر داد و تأکید کرد که هیچ یک از این پروژه‌ها حتی نیمه‌تعطیل نیستند.

به گزارس خبرنگار مهر، محمد حسن اسدی صبح چهارشنبه در پانزدهمین نشست استانی خبرگزاری مهر در جمع مدیران خبرگزاری مهر که به میزبانی استان فارس برگزار شد، گفت: امروز عرصه خبرگزاری، خبررسانی، اطلاع‌رسانی، تبلیغات، انعکاس اخبار جهان بر هیچکس پوشیده نیست.

وی با انتقاد از ضعف موجود در این عرصه در کل کشور، بیان کرد: به نظر می‌رسد که در عرصه اطلاع‌رسانی ضعیف عمل می‌کنیم.

اسدی با یادآوری نگرانی مقام معظم رهبری (مدظله) در خصوص عدم اطلاع‌رسانی کافی از خدمات انجام شده مسئولان، افزود: در زمینه اطلاع‌رسانی باید تلاش بیشتری صورت بگیرد.

شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح فعالیت‌های عمرانی در شیراز پرداخت و گفت: امروز در کلان‌شهر شیراز بر اساس آمار و مستندات چهار خط مترو در زیر زمین همزمان فعال است.

اسدی ادامه داد: در شهر شیراز دو هزار و ۳۰۰ پروژه به صورت همزمان در حال فعالیت هستند و حتی یکی از این پروژه‌ها نیمه تعطیل نیست و برخی به صورت شبانه روز و در روزهای تعطیل نیز فعال هستند.

شهردار شیراز به دستاوردهای شهرداری در چهار سال اخیر اشاره کرد و گفت: ما در این چهار سال توانسته‌ایم بودجه شهرداری را هفت برابر کنیم، بودجه این سازمان شش هزار میلیارد تومان بود و امروز به چهل و دو هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با تصریح اینکه در شهر شیراز امیدآفرینی و اعتمادسازی بین مردم و مسئولان ایجاد شده است، گفت: دیوار بی‌اعتمادی بین مسئولان و مدیریت شهری و شهروندان شیراز کوتاه شده است.

شهردار شیراز در ادامه سخنان خود به ضرورت استفاده از داشته‌ها و ظرفیت‌های موجود در کشور اشاره کرد و افزود: امروز باید از تمام داشته‌های خود استفاده کرده و خود را دست کم نگیریم.

