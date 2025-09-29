به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی گفت: در شورای ششم این کلانشهر، کمیسیون محرومیت‌زدایی تشکیل شد و با همکاری و مشارکت معتمدان و قرارگاه‌های محرومیت‌زدایی و اجتماعی‌امنیتی سپاه فجر فارس، کار را آغاز کرد و بر اساس سلسله نیازها، شاخص‌هایی اعم از امنیت تا خودشکوفایی در محلات تعریف شد.

وی ادامه داد: امروز در کلانشهر شیراز اعتبارات عمرانی نسبت به اعتبارات جاری ۸۰ به ۲۰ است، در حالی‌که باید ۶۰ به ۴۰ باشد. سه درصد از ۸۰ درصد اعتبارات عمرانی نیز به پروژه‌های محرومیت‌زدایی اختصاص داده شده است.

شهردار شیراز افزود: اگر به چشم خریدار به بعضی از محلات برویم و منصفانه قضاوت کنیم، تفاوت محسوسی بین جنوب و شمال شهر مشاهده نخواهیم کرد، چرا که اتفاقات خوبی در مناطق محروم رخ داده است.

اسدی با تأکید بر این نکته که اجرای پروژه‌ها بر اساس آمایش شهری و نیازهای واقعی این کلانشهر مبنای ما در تعریف پروژه‌هاست، گفت: امروز شیراز هم‌زمان ۴ خط مترو را در دست اجرا دارد. همچنین ۲۰ ایستگاه مترو در حال فعالیت است.

اسدی اضافه کرد: در دوران شورای ششم فاز نخست خط ۲ در دو مرحله به بهره‌برداری رسید. همچنین در دوران فعلی مدیریت شهری شیراز سه بزرگراه به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان این نکته که امروز شهرداری شیراز ۲۳۰۰ پروژه فعال در دستور کار دارد که هم‌زمان و بدون وقفه در حال اجرا هستند، ادامه داد: نگاه مردم شیراز به مدیریت شهری هم مثبت‌تر و هم متفاوت‌تر از گذشته است و شهروندان احساس امیدواری می‌کنند.

شهردار شیراز افزود: در اوایل شورای ششم در فاز نخست ۴۰ محله برای محرومیت‌زدایی مشخص و پس از آن به ۱۵۲ محله تبدیل شد.

اسدی گفت: ما به دنبال نمایش نبوده‌ایم بلکه برای ایمنی محلات تلاش کردیم و با انجام آسفالت معابر، لوله‌گذاری، دفع آب‌های سطحی و… در سطح مناطق محرومی مانند قناعت‌پیشه موجب شد تا این محله به یک محله توریستی و گردشگری تبدیل شود.

وی با بیان اینکه ما شأنی جز خدمت و امیدآفرینی به مردم نداریم، ادامه داد: امسال چهارمین سالی است که موضوع محرومیت‌زدایی در محلات و مناطق توسط مدیریت شهری رقم خورده است؛ البته امسال، سال بهره‌برداری از پروژه‌های محرومیت‌زدایی است.

شهردار شیراز افزود: اجرای پروژه‌ها از توزیع بسته‌های معیشتی، تعمیر منزل مسکونی و توزیع لوازم‌التحریر گرفته تا تملک، آسفالت، جدول‌گذاری، مرمت معابر، باززنده‌سازی، ایستگاه اتوبوس و… در محلات محروم برای ما اهمیت داشت.

شهردار شیراز تصریح کرد: پروژه‌های محرومیت‌زدایی زودبازده هستند و موجب امیدآفرینی برای مردم می‌شوند.

وی همچنین اعتبار اجرای پروژه‌های محرومیت‌زدایی در سال جاری را هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه دیگر هم در دست بهره‌برداری قرار دارد.