شهردار شیراز: حقوق پرسنل شهرداری کاهش نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن اسدی عصر یکشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز ضمن تبریک هفته دولت، به عملکرد شهرداری شیراز در این دوره اشاره کرد و گفت: این سازمان در این مدت توانست اتفاقات خوبی را رقم بزند، به طوری که ما حدود ۲۸۰ پروژه را آماده کردیم و چون سفر نماینده دولت به استان فارس و شهر شیراز لغو شد، افتتاح پروژه‌ها به هفته‌های آتی موکول کردیم.

وی در ادامه به افتتاح ورزشگاه پارس اشاره کرد و از نقش شهرداری در این رویداد مهم سخن گفت و افزود: ورزشگاه پارس به بهره‌برداری رسید و اولین مسابقه نیز برگزار شد. خوشحالی را در مردم، جوانان و نوجوانان شاهد بودیم و به نظرم مردم شیراز احساس غرور کردند و از این اتفاق بسیار خوشحال شدند.

شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع حقوق پرسنل شهرداری پرداخت و ادعای کاهش آن را رد کرد و گفت: کم شدن حقوق پرسنل صحت ندارد. حقوق پرسنل یک ریال هم کم نشده و اصلاً کسی حق ندارد حقوق پرسنل را کم کند. حقوق پرسنل طبق احکام کارگزینی، طبق قراردادهای منعقد شده هر ماه واریز می‌شود.

اسدی با تأکید بر اینکه شهرداری ۱۳ هزار نفر پرسنل را خانواده خود می‌داند، تصریح کرد: ما ۱۳ هزار نفر پرسنل شهرداری را خانواده خود می‌دانیم و با کم و زیاد و سختی و سستی یکدیگر می‌سازیم و باید تأکید کنم که حقوق پرسنل سر جای خود قرار دارد.