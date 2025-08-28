تخریب الحاقات غیرمجاز مدرسه مهر تابان شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله خوشبخت با اشاره به اجرای قطعی رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ خبر داد و گفت: بر اساس رأی قطعی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰، بخش‌هایی از ساختمان مدرسه مهر تابان که به‌صورت غیرمجاز احداث شده بود، شامل سازه‌های جدید، سرویس‌های بهداشتی و الحاقات غیرمجاز، صبح امروز تخریب و تخلیه شد.

وی افزود: در اجرای این حکم، با همکاری مطلوب نیروی انتظامی و همراهی دستگاه قضائی و شهرداری منطقه ۶، عملیات تخریب به‌خوبی انجام گرفت و در نهایت محدوده یادشده با نصب نیوجرسی مسدود و ایمن‌سازی شد.

خوشبخت با بیان اینکه بخش‌هایی از ساختمان قدیمی مدرسه که مشمول جریمه بود، تخریب نشد، تصریح کرد: رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌صراحت اجرا شده و امکان بازگرداندن فضای تخریب‌شده به حالت اولیه و استفاده مجدد به‌عنوان فضای آموزشی وجود ندارد.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز تأکید کرد: چنانچه مالک یا هر شخص دیگری در آینده اقدام به برپایی فعالیت آموزشی در محل یادشده کند، شهرداری با تمام توان از آن پیشگیری کرده و نسبت به تخریب مجدد و بازگرداندن عرصه به حالت اولیه اقدام خواهد کرد.

وی همچنین یادآور شد: در روند اجرای این رأی، با وجود برخی ممانعت‌ها، عملیات بدون وقفه انجام گرفت و دستور کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌طور کامل عملیاتی شد.

خوشبخت در پایان از شهروندان فهیم شیراز درخواست کرد؛ برای هرگونه ساخت‌وساز و عملیات عمرانی در حریم و محدوده شهر، جهت دریافت پروانه ساخت به شهرداری مراجعه کنند تا متحمل خسارات مالی نشوند.