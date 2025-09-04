به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن اسدی، ظهر پنج‌شنبه در آئین افتتاح پروژه‌های شهری شیراز گفت: با افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهید سید حسن نصرالله، به عنوان نخستین گام اجرایی فاز دوم بزرگراه شهید آیت‌الله رئیسی، یکی از گلوگاه‌های اصلی ترافیک شیراز برطرف شد.

وی ادامه داد: با بهره‌برداری از پل رودخانه‌ای شهدای مهدی‌آباد، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های ارتباطی جنوب شیراز به مدار بهره‌وری شهری پیوست.

شهردار شیراز گفت: دومین شهربازی روباز شیراز در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع، با سالن سرپوشیده استاندارد ویژه کودکان، ۱۸ دستگاه بازی مهیج، محوطه‌های روباز جوانان و بزرگسالان و دسترسی سه‌گانه راهبردی، افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

اسدی به افتتاح باغ ایرانی با گستره ۱۱ هکتار اشاره و تصریح کرد: هم‌اکنون ۲۲۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶,۲۸۹ میلیارد تومان در شیراز در حال اجرا و بهره‌برداری است و ۳۳ پروژه محرومیت‌زدایی، ۲۶ طرح محله و مسجدمحور و ۷۴ پروژه در مناطق یازده‌گانه نیز در حال تکمیل یا آغاز است.