آیت الله دژکام: آبادی، سربلندی و عزت شیراز از حرم شاهچراغ(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف اله دژکام صبح دوشنبه در مراسم پایان حفر تونل و خط مترو شماره ۳ شیراز با تقدیر از زحمات مجموعه شهرداری شیراز در اجرای خط ۳ مترو این کلان‌شهر گفت: روزانه ۱۲۰ هزار نفر از خدمات خطوط ریلی مترو شیراز استفاده می‌کنند و باید به جایی برسیم که نیاز به سوار شدن خودرو و مشاهده خودروهای تک سرنشین در خیابان نداشته و با کمال آرامش و آسایش همگی بتوانند از خطوط امن مترو استفاده و دسترسی به نقاط مختلف شهر داشته باشند.

وی با اشاره به این نکته که همه این تلاش‌ها باید به حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) منتهی شود ادامه داد: یادمان نرود که آبادی، عزت، سربلندی، زیبایی، دلخوشی شیراز از این حرم مطهر است.

نماینده ولی فقیه در فارس افزود: در قدیم یک رسمی بود که ماشین عروس و داماد را گل می‌زدند و از مقابل حرم شاهچراغ (ع) رد می‌شدند و امروز بعد از تغییر کاربری و توسعه حرم دیگر مسیری تعریف نشده است وگرنه مردم هنوز این رسم را ادامه می‌دادند و عروس و دامادها دوست دارند از کنار حرم رد شده و اولین عهد خود را با حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) ببندند و باید هم مسیرهای خودرویی و هم مسیرهای حمل و نقل عمومی به شکلی باشد که محوریت بافت قدیم و قسمت اصلی آنکه حرم مطهر شاهچراغ (ع) است به نوعی حفظ شود و ما بتوانیم زیبایی‌های شهرمان را به همه دنیا نشان دهیم.

آیت الله دژکام تصریح کرد: مسلماً از نگاه شهری و شهرنشینی شیراز از خیلی شهرهای جهانی جلوتر است و این را نه به عنوان اینکه شیرازی بلکه به عنوان کسی که در این خصوص مطالعه کرده می گویم که شهر به معنای محل سیاست و ارتباطات فرهنگی در ابتدا در منطقه ما و شهر شیراز شکل گرفته است و جاهای دیگر دنیا اگر شهر دارند، مدیون شیراز هستند و بایستی در این جهان مدرن امروزی بتوانیم باز در همان نقش آفرینی قدیمی شیراز باشیم و مرکزیت خودمان را برای فرهنگ، ادب، زبان و امثالهم حفظ کنیم.