حمیدرضا فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز بازرسی‌های مشترک با شهرداری جهت رفع سدمعبر صنوف خبر داد و گفت: واحدهای صنفی مزاحم در صورت عدم تمکین به اخطارها، به مدت یک هفته پلمب خواهند شد.

فرجی در ادامه با اشاره به شکایات متعدد مردمی پیرامون مزاحمت‌های صنفی ناشی از سدمعبر اظهار داشت: با هدف ساماندهی فضای شهری و تحقق مطالبات عمومی، بازرسی از واحدهای صنفی در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این اقدام در چارچوب اجرای دستورالعمل کمیسیون ماده ۲۰ شهرداری‌ها انجام می‌شود، افزود: گشت‌های مشترک بازرسان اتاق اصناف با همکاری نماینده شهرداری ورامین به منظور شناسایی و برخورد با صنوف متخلف به مرحله اجرا درآمده است.

فرجی از بازدید ۲۵ واحد صنفی در سطح شهر خبر داد و گفت: طی این بازدیدها، برای ۱۷ واحد صنفی اخطار پلمب صادر شد که پس از ارائه تعهد محضری به واحد بازرسی، از پلمب آنان جلوگیری شد.

رئیس اتاق اصناف ورامین با تاکید بر ضرورت تمکین کسبه از مقررات موجود، تصریح کرد: در صورت عدم ارائه تعهد، طبق مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی متخلف به مدت یک هفته پلمب خواهند شد.

وی در پایان از اصناف خواست تا پیش از برخورد قانونی، نسبت به رفع سدمعبر اقدام نمایند تا مشمول جرایم تعزیری نگردند.