  1. استانها
  2. گلستان
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۵۵

پلمب ۹ واحد صنفی متخلف در گنبدکاووس

گنبد- فرمانده انتظامی گنبدکاووس در استان گلستان از پلمب ۹ واحد صنفی متخلف طی ۴۸ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادعلی صادقی اظهار کرد: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی در راستای برخورد با اماکن صنفی متخلف، از ۳۴ واحد صنفی در شهرستان بازدید کردند که در این راستا تعداد ۹ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت موازین قانونی پلمب شد.

وی افزود: در این راستا به ۱۴ واحد نیز اخطار کتبی داده شد که در صورت عدم رعایت موازین قانونی و رفع مشکلات و عیوب موجود طی مدت زمان مشخص نیز برخورد قانونی خواهد شد.

فرمانده انتظامی گنبدکاووس از شهروندان و اصناف خواست هشدارهای لازم و تدابیر لحاظ شده را جدی بگیرند و با مأموران انتظامی نیز در امور نظارتی و پیشگیری همکاری لازم را داشته باشند.

