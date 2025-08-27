  1. استانها
  2. لرستان
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴

دستگیری سارقان و کشف ۱۹ فقره سرقت در بروجرد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی بروجرد از شناسایی و دستگیری ۱۱ سارق و کشف ۱۹ فقره سرقت طی ۴۸ ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت در سطح شهرستان بروجرد، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران این شهرستان طی ۴۸ ساعت گذشته با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی هویت هفت سارق را شناسایی و با هماهنگی قضائی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد، گفت: در تحقیقات انجام شده سارقان به ۱۹ فقره سرقت اماکن خصوصی، ساختمان‌های نیمه‌کاره، تجهیزات مخابراتی، محتویات خودرو و گوشی تلفن همراه اعتراف و پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

