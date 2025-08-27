  1. حوزه و دانشگاه
استاد دانشگاه تهران چهره ماندگار میراث فرهنگی شد

استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران به‌عنوان «چهره ماندگار میراث فرهنگی کشور» معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، در چهارمین آئین نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث فرهنگی، که چهارم شهریور ماه، با حضور دکتر محمدرضا عارف، معاول اول رئیس جمهوری، دکتر سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و جمعی از مسئولان عالی‌رتبه فرهنگی و علمی کشور در مجموعه فرهنگی –تاریخی کاخ سعدآباد برگزار شد، از پیشکسوتان برجسته و نام‌آوران میراث‌فرهنگی ایران تجلیل شد که دکتر حسن کریمیان، استاد گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران نیز به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار چهارمین جشنواره «چهره‌های ماندگار میراث فرهنگی» معرفی شد.

در این جشنواره همچنین از سیف‌الله امینیان، پیشکسوت میراث‌فرهنگی؛ اکبر تقی‌زاده‌اصل، معمار و مرمتگر؛ پروین ثقه‌الاسلام، موزه‌دار؛ ابراهیم حیدری، باستان‌شناس و مرمتگر؛ حسین رایتی‌مقدم، معمار و مرمتگر؛ محمدحسن طالبیان، معمار و مرمتگر؛ مهناز گرجی، مرمتگر آثار و ناصر نوروززاده چگینی، باستان‌شناس، به‌عنوان چهره‌های برجسته و اثرگذار میراث فرهنگی کشور تجلیل شد.

