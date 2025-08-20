تصادف مرگبار در افغانستان با دست کم ۷۱ کشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در پی وقوع تصادفی مرگبار در ولایت هرات افغانستان، ۷۱ نفر جان باختند.

احمدالله متقی، سخنگوی طالبان در هرات گفته است که یک دستگاه اتوبوس در مسیر کابل پس از برخورد با یک کامیون و یک موتورسیکلت، دچار حریق شد و ۷۱ نفر از جمله ۱۷ کودک کشته شدند.

پلیس هرات اعلام کرد که این حادثه به دلیل سرعت زیاد و بی‌دقتی راننده اتوبوس رخ داده است.

تصادفات جاده‌ای در افغانستان به دلیل جاده‌های نامناسب و ناایمن ناشی از دهه‌ها جنگ، رانندگی پرخطر در بزرگراه‌ها و فقدان مقررات، اتفاقی رایج به شمار می‌رود.