۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

تصویب شرایط واگذاری بیش از ۱۱۷ هزار میلیارد تومانی بنگاه‌های دولتی

سازمان خصوصی‌سازی با انتشار گزارشی از عملکرد ۱۰۰ روزه اخیر خود، از تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری ۲۱ شرکت، بنگاه و دارایی به ارزش پایه‌ای بالغ بر ۱۱۷ هزار و ۸۵۹ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این گزارش، مهم‌ترین مصوبات سازمان خصوصی‌سازی در سر فصل "اصلاح مقررات و تصویب آیین‌نامه‌های کلیدی در شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی" شامل آیین‌نامه اجرایی «شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور»، آیین‌نامه اجرایی «نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری» و آیین‌نامه «نحوه واگذاری سهام ترجیحی» می‌شود.

تنفیذ حکم بند (ب) ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در خصوص شرکت‌های مشمول واگذاری و واگذار شده نیز از دیگر اقدامات سازمان خصوصی‌سازی است. همچنین، تدوین آیین‌نامه «نحوه صدور مجوزهای سازمان خصوصی‌سازی برای شرکت‌های مشمول واگذاری و شرکت‌های واگذار شده» از اقدامات شاخص سازمان در ۱۰۰ روز اخیر است که در راستای محور "تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های تخصصی توسط هیأت واگذاری" انجام شده است.

بنابر این گزارش، واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها و بنگاه‌ها، تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری ۲۱ شرکت، بنگاه و دارایی به ارزش پایه‌ای بالغ بر ۱۱۷ هزار و ۸۵۹ میلیارد تومان توسط هیأت واگذاری و واگذاری سهام دولت در شش شرکت، بنگاه و دارایی به ارزش بالغ بر ۱۷۱ میلیارد تومان از جمله شاخص‌ترین اقدامات سازمان خصوصی‌سازی در مدت اخیر است.

