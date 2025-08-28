خودروسازان درگیر زیان انباشته ۲۸۰ همتی و سوبسید ۶۲۰ همتی

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده تا پایان سال ۱۴۰۳، مجموع زیان انباشته شرکت‌های ایران خودرو و سایپا کمتر از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی تصریح کرد: در این میان، حدود ۶۲۰ هزار میلیارد تومان «سوبسید سیاه» بین دلالان و واسطه‌هایی که خودروها را از کارخانه دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته‌اند، توزیع شده است.

محبی‌نژاد گفت: این مبلغ شکاف بازار را میان این گروه‌ها تقسیم کرده است که ما آن را به عنوان سوبسید سیاه معرفی می‌کنیم.