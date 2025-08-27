  1. استانها
  2. هرمزگان
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱

افتتاح ۷۰۰ میلیارد ریال طرح عمرانی و خدماتی در جزیره بوموسی

بندرعباس-همزمان با چهارمین روز از گرامیداشت هفته دولت چندین طرح عمرانی و خدماتی به ارزش ۷۰۰ میلیارد ریال با حضور صفر صادقی‌پور معاون عمرانی استانداری هرمزگان در جزیره بوموسی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی پور در آئین بهره برداری از این طرح‌ها اظهار کرد: این طرح‌ها شامل مبلمان شهری، پیاده‌روسازی و آسفالت شبکه معابر شهری، بوستان پلیس، بوستان آتش‌نشان، خرید و تکمیل ماشین‌آلات عمرانی، احداث دیوار حفاظتی با سنگ مالون، رونمایی از تندیس سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ساختمان هشت واحدی زیست پزشک با هزینه‌ای افزون‌بر ۲۶۰ میلیارد ریال است.

وی بیان کرد: در این مراسم همچنین عملیات اجرایی «پارک شهروند» نیز با اعتباری بیش از چهار هزار میلیارد ریال آغاز شد.

معاون عمرانی استاندار هرمزگان ادامه داد: این پروژه‌ها گامی مهم در ارتقای زیرساخت‌های خدمات شهری و بهبود زندگی شهروندان این جزیره است و امیدواریم رضایت و رفاه مردم ابوموسی را همراه داشته باشد.

صفر صادقی‌پور سرپرست معاونت عمرانی استاندار هرمزگان به همراه محمد کناری مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان، جمعی از مدیران استان وارد جزیره بوموسی شد و با حضور در مزار شهدای گمنام به مقام والای شهدای این جزیره ادای احترام کرد.

