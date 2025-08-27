افتتاح ۷۰۰ میلیارد ریال طرح عمرانی و خدماتی در جزیره بوموسی

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی پور در آئین بهره برداری از این طرحها اظهار کرد: این طرحها شامل مبلمان شهری، پیادهروسازی و آسفالت شبکه معابر شهری، بوستان پلیس، بوستان آتشنشان، خرید و تکمیل ماشینآلات عمرانی، احداث دیوار حفاظتی با سنگ مالون، رونمایی از تندیس سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ساختمان هشت واحدی زیست پزشک با هزینهای افزونبر ۲۶۰ میلیارد ریال است.
وی بیان کرد: در این مراسم همچنین عملیات اجرایی «پارک شهروند» نیز با اعتباری بیش از چهار هزار میلیارد ریال آغاز شد.
معاون عمرانی استاندار هرمزگان ادامه داد: این پروژهها گامی مهم در ارتقای زیرساختهای خدمات شهری و بهبود زندگی شهروندان این جزیره است و امیدواریم رضایت و رفاه مردم ابوموسی را همراه داشته باشد.
صفر صادقیپور سرپرست معاونت عمرانی استاندار هرمزگان به همراه محمد کناری مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان، جمعی از مدیران استان وارد جزیره بوموسی شد و با حضور در مزار شهدای گمنام به مقام والای شهدای این جزیره ادای احترام کرد.
