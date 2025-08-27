واکنش شدید اللحن آنکارا به اظهارات نتانیاهو درباره نسل کشی ارامنه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه ترکیه در بیانیه ای اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره وقایع مربوط به ارامنه در دوره عثمانی را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: اظهارات نتانیاهو درباره حوادث ۱۹۱۵ تلاشی برای سوء استفاده سیاسی از وقایع تلخ گذشته است.

وزارت خارجه ترکیه بیان کرد: نتانیاهو که به دلیل نقش خود در نسل‌کشی علیه مردم فلسطین در حال محاکمه است، در تلاش است تا جنایت‌های خود و کابینه اش را پنهان کند. این سخنان که با حقایق تاریخی و حقوقی سازگار نیست، محکوم و مردود است.

گفتنی است که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، برای نخستین بار در گفت‌وگویی با یک پادکست آمریکایی به میزبانی «پاتریک بت‌دیوید» از آنچه «نسل‌کشی ارامنه در سال ۱۹۱۵» نامید، سخن گفت؛ اقدامی که می‌تواند به بحران تازه‌ای میان تل‌آویو و آنکارا منجر شود.

وقتی پاتریک بت-دیوید، در پادکست خود، «پی‌بی‌دی»، از بنیامین نتانیاهو پرسید چرا اسرائیل نسل‌کشی ارامنه را به رسمیت نمی‌شناسد، او پاسخ داد: فکر می‌کنم این کار را کرده‌ایم. فکر می‌کنم کنست قطعنامه‌ای در این خصوص تصویب کرده باشد.

تایمز اسرائیل چهارشنبه پنجم شهریور در گزارش این موضوع نوشت که هیچ قانونی در این باره تصویب نشده است.

اما وقتی از نتانیاهو پرسیده شد که «چرا هیچ‌کدام از نخست‌وزیران این رژیم این نسل‌کشی را به رسمیت نشناخته‌اند»، او گفت: همین الان انجام دادم.