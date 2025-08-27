به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلالی بعد از ظهر چهارشنبه در جریان سفر به شهرستان خدابنده، با تبریک فرارسیدن ایام ربیع و هفته دولت، بر اهمیت صنایع دستی و میراث فرهنگی به‌عنوان «اقتصاد هویت‌بنیان» در مسیر توسعه پایدار کشور تأکید کرد.

جلالی در تشریح برنامه‌های حمایتی دولت برای هنرمندان صنایع دستی گفت: این حمایت‌ها هم جنبه معناساز برای تغییر رویکرد توسعه دارد و هم شامل پشتیبانی‌های قانونی می‌شود.

وی ادامه داد: قوانین مرتبط با صنایع دستی به‌ویژه در بخش صنعت، در کمیسیون‌های فرهنگی دولت در حال بررسی است و آیین‌نامه‌های برنامه هفتم توسعه نیز با هدف تسهیل‌گری قانونی برای هنرمندان تدوین خواهد شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور، بیمه را از مهم‌ترین مطالبات فعالان این حوزه دانست و گفت: در حال مذاکره با سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین منابع جدید و گسترش پوشش بیمه‌ای هنرمندان و صنعتگران هستیم.

وی با اشاره به لزوم ایجاد بازارهای تازه برای محصولات صنایع دستی افزود: اتصال حوزه صنایع دستی به گردشگری و میراث فرهنگی می‌تواند فرصت‌های نوینی برای عرضه و فروش ایجاد کند.

جلالی همچنین یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ موفق شدیم سهم قابل توجهی از تسهیلات مشاغل خانگی را به صنایع دستی اختصاص دهیم؛ اقدامی که می‌تواند مسیر حمایت‌های آتی را نیز هموار کند.»

انسجام محلی و ظرفیت‌های خدابنده

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور تقویت همکاری فرمانداران و شهرداران با حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این هم‌افزایی در شهرستان خدابنده که در مسیر فرهنگی–تاریخی اشراق قرار دارد، اهمیتی دوچندان دارد. تمرکز بر این ظرفیت می‌تواند علاوه بر توسعه اقتصادی، در روایت‌سازی فرهنگی و تقویت قدرت نرم کشور نیز اثرگذار باشد.

جلالی با اشاره به فردی بودن ماهیت فعالیت در صنایع دستی گفت: بسیاری از هنرمندان در فرآیندهای قانونی و دریافت ضمانت‌های بانکی با مشکل روبه‌رو هستند. اصلاح آیین‌نامه‌های مربوط به تشکل‌ها با هدف شکل‌گیری انجمن‌ها، اصناف و اتحادیه‌های تخصصی می‌تواند این مسیر را تسهیل کند.

وی افزود: ارائه حمایت‌های غیرکارشناسانه تنها دلخوری ایجاد می‌کند. اولویت ما حمایت هدفمند و اثربخش است تا هنرمندان واقعاً منتفع شوند.

نقش بخش خصوصی در توسعه

وی با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، افزود: همکاری دولت و بخش خصوصی مسیر توسعه صنایع دستی را هموارتر می‌سازد و اثربخشی حمایت‌ها را تضمین می‌کند. این رویکرد، هم در دولت سیزدهم و هم چهاردهم، جزو اولویت‌ها بوده است.

جلالی افزود: هفته دولت امسال آغازگر موج تازه‌ای از تسهیلات و حمایت‌ها برای فعالان صنایع دستی، گردشگری و دوستداران میراث فرهنگی باشد، چرا که این حوزه‌ها ظرفیت‌های عظیمی برای رشد و توسعه دارند.