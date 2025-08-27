تاج: همدلی در تیم ملی فوتبال ایران بی نظیر است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در نخستین دقایق اردوی تیم ملی برای حضور در مسابقات کافا، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، با حضور در اردوی تیم ملی با امیر قلعه‌نویی و بازیکنان تیم دیدار و گفتگو کرد.

تاج با بیان اینکه از دیدن اعضای تیم ملی خوشحالم گفت: جا دارد از زحمات قلعه نویی تشکر کنم. او با آرامش تیم را به خوبی مدیریت کرده و زحمات فراوانی برای تیم ملی کشیده و می‌کشد. ما هم در قبال تیم ملی وظایفی داریم و پیگیریم که شرایط مناسب را برای تیم ملی فراهم کنیم. خیلی خوشحالم که یکدستی و همدلی خیلی خوبی را بین مجموعه تیم ملی می‌بینم.

وی افزود: سال‌های سال است تیم ملی را دنبال می‌کنم و از سال ٨۶ در فدراسیون فوتبال حضور دارم اما همدلی که در تیم ملی فعلی وجود دارد، بی‌نظیر است.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به کیفیت بازیکنان دعوت شده به تیم ملی اظهار کرد: تیم ملی جای بهترین‌هاست و تک تک شما وظیفه دارید تا با پیراهن تیم ملی و زیر پرچم ایران از فوتبال کشور دفاع کنید. تمام تلاش این است که بازی‌های تدارکاتی خوبی برای تیم ملی تنظیم شود.

تاج افزود: به این تیم و سرمربی تیم ملی امیدوارم چرا که خلوصی که در او و کادر تیم ملی وجود دارد، کم سابقه است.