تشریح شرایط و رویکرد باشگاه «استقلال» از حضور در لیگ برتر بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین دوره رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در حالی از ۳ مهر آغاز می شود که استقلال یکی از تیم های تازه وارد در این فصل خواهد بود. تیمی که مهران شاهین طبع را در راس کادر فنی خود قرار داده است و همین انتخاب گویای رویکرد این تیم به بسکتبال و ورود به لیگ برتر این رشته است.

مهران شاهین طبع دو فصل پیش با تیم تازه لیگ برتری شده طبیعت و در اولین سال حضور این تیم در لیگ برتر، به عنوان قهرمانی دست یافت و فصل گذشته هم با همین تیم تا فینال مسابقات پیش رفت و نایب قهرمان شد. سرمربی پیشین تیم ملی بسکتبال با این پیشینه در هدایت تیم های تازه وارد، هدایت تیم استقلال را بر عهده گرفت است تا به قول خودش در صورت اجرا برنامه ریزی ها و پیشنهادات، روزهای خوبی برای این تیم در لیگ بسکتبال رقم بزند.

مهران شاهین طبع در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه استقلال امسال در چند رشته غیرفوتبالی و از جمله بسکتبال آغاز به کار کرده است، در مورد دلایل حضورش در این تیم و رویکردی که برای هدایت این تیم در فصل جدید مسابقات باشگاهی دارد، توضیح داد.

وی گفت: استقلال باشگاه بزرگی در ورزش کشور است که از ظرفیت های بالایی هم برخوردار است، به ویژه هواداران این تیم که تعدادشان هم زیاد است کمک و نیروی خوبی برای مجموعه باشگاه و تیم های شان به حساب می آیند. حضور استقلال با این شرایط در لیگ بسکتبال اتفاقی خوب است به همین دلیل از پیشنهاد مطرح شده برای همکاری استقبال کردم به خصوص که با برنامه های پیشنهادی ام هم موافقت شد.

سرمربی تیم بسکتبال استقلال با اشاره به اینکه این تیم پیش از این هم در بسکتبال فعالیت هایی داشته و حالا بعد از سال ها غیبت دوباره آنها را از سر گرفته است، خاطرنشان کرد: استقلال در صورتیکه با برنامه ریزی دقیق و شرایط مشخص، برنامه هایش را پیش ببرد، احساس می کنم که می تواند روزهای خوبی را در لیگ برتر برای خود رقم بزند. این تیم از ظرفیت های خوبی برخوردار است و اگر کار مفید صورت بگیرد و هدفمند پیش برویم قطعا به این روزها می رسیم.

شاهین طبع در مورد برنامه های پیشنهادی اش برای هدایت تیم استقلال خاطرنشان کرد: قاعدتا موفقیت و نتیجه گیری استقلال هدف است و در زمینه های مختلف پیشنهاداتی برای تحقق این اهداف داشتم. همکاری های لازم به لحاظ اقتصادی و جذب بازیکن شده است. تا به امروز جذب ۸ بازیکن قطعی شده است. اینها نفراتی هستند که جوان هستند اما در عین حال صاحب تجربه اند و می توانند کمک حال مان باشند.

وی در واکنش به اینکه «گفته می شود که حامد حدادی هم از گزینه های پیشنهادی برای حضور در ترکیب استقلال است»، تصریح کرد: حدادی تا زمانی که بازی می کند می تواند مهره ای موثر در ترکیب هر تیمی باشد. همه تیم ها مشتاق به در اختیار داشتن این بازیکن هستند. استقلال هم در شرایطی است که می توانیم پیشنهاد در اختیار داشتن این بازیکن را بدهیم. البته روال کار به این صورت است که پیشنهادات در هیئت مدیره مطرح و بررسی می شود. با حدادی هنوز مذاکره جدی نداشته ایم اما از گزینه های موردنظر است.

سرمربی تیم بسکتبال استقلال در مورد دیگر گزینه های مورنظر برای پیوستن به ترکیب این تیم یادآور شد: گزینه هایی مدنظر هستند، بر اساس بودجه در اختیار و لحاظ کردن شرایط آینده، برای جذب بازیکنان جدید اقدام می کنیم. در کل هر بازیکنی که تحت قرارداد باشگاه دیگری نباشد می تواند از گزینه های مورنظر برای جذب در استقلال باشد.

شاهین طبع همچنین در مورد در اختیار گرفتن بازیکن خارجی با توجه به مجوزی که سازمان لیگ برای حضور حداکثر ۳ بازیکن خارجی در ترکیب هر تیم داده است، گفت: تصمیم گیری در این زمینه به شرایط لیگ و دیگر تیم ها بستگی دارد. تلاشم این است که با صرفه جویی اقتصادی ترکیب تیم را بچینم. در واقع همزمان با مسائل فنی و با کیفیت بودن ترکیب تیم، به مسائل مالی هم توجه لازم را دارم.

وی در پاسخ به این پرسش که «مهران شاهین طبع با سابقه قهرمانی در لیگ برتر چه هدفی را با استقلال دنبال می کند؟»، تاکید کرد: شخصا اثرگذاری روی ساختار تیم مهمترین اولویتم است. با توجه به ظرفیت تیم و به ویژه هوادارانی که دارد، تمام هدفم این است که حضوری موثر داشته باشم. اینگونه که این تیم نوپا سازماندهی شود و از این پس حضور و فعالیتش یک ضرورت در مجموعه باشگاه استقلال باشد.

سرمربی تیم بسکتبال استقلال ادامه داد: در این زمینه با برنامه و قدم به قدم پیش خواهیم رفت. همزمان کیفیت حضور و نتیجه گیری هم برای مان مهم است و همه اینها منوط به این است که تصمیم گیری های خوب برای تیم داشته باشیم.

شاهین طبع با بیان اینکه تمرینات تیم بسکتبال استقلال طی هفته جاری به صورت متمرکز آغاز می شود، گفت: بر اساس یک فراخوان، تعدادی بازیکن جوان را از نظر فنی و آمادگی مورد ارزیابی قرار می دهیم و از بهترین های آنها در تمرینات استفاده خواهیم کرد.