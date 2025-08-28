  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

تیم ملی ایران با پیراهن اول مقابل افغانستان قرار می گیرد

تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی خود در تورنمنت کافا با پیراهن سفید رو در روی تیم ملی افغانستان قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، یک روز مانده به شروع رقابت‌های «کافا ٢٠٢۵» جلسه هماهنگی سه دیدار مرحله گروهی این مسابقات با حضور سرپرستان و نمایندگان تیم‌های حاضر برگزار شد.

از ایران مهدی محمدنبی مدیر تیم ملی، مهدی خراطی رئیس دپارتمان تیم‌های ملی، پرهان خانلری پزشک و تورج کشاورز مسئول لجستیک تیم ملی حضور داشتند.

بر اساس تصمیم اتخاذ شده ایران در دو دیدار نخست خود برابر افغانستان و هند از پیراهن‌های سفید استفاده خواهد کرد و در دیدار سوم برابر تاجیکستان ملی‌پوشان قرمز خواهند پوشید.

