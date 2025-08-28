تیم ملی ایران با پیراهن اول مقابل افغانستان قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، یک روز مانده به شروع رقابتهای «کافا ٢٠٢۵» جلسه هماهنگی سه دیدار مرحله گروهی این مسابقات با حضور سرپرستان و نمایندگان تیمهای حاضر برگزار شد.
از ایران مهدی محمدنبی مدیر تیم ملی، مهدی خراطی رئیس دپارتمان تیمهای ملی، پرهان خانلری پزشک و تورج کشاورز مسئول لجستیک تیم ملی حضور داشتند.
بر اساس تصمیم اتخاذ شده ایران در دو دیدار نخست خود برابر افغانستان و هند از پیراهنهای سفید استفاده خواهد کرد و در دیدار سوم برابر تاجیکستان ملیپوشان قرمز خواهند پوشید.
