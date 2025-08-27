افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۸۸ پروژه عمرانی و اقتصادی در عسلویه

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح مجتمع اقامتی و جایگاه اختصاصی در شهرستان عسلویه با گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت فرصتی مغتنم برای تبیین صادقانه دستاوردهای دولت و نظام اسلامی است و امروز با حضور در شهرستان عسلویه، پروژههای خوبی در راستای توسعه شهرستان و برای رفاه و آسایش شهروندان افتتاح شد.
وی با تاکید بر افزایش سطح کیفی اجرای پروژهها افزود: در کنار تسریع در تکمیل طرحها، بر روی کیفیت اجرا نیز تاکید داریم.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: اکنون مجتمع اقامتی و جایگاه اختصاصی خلیج نایبند با ۴۰۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری در ۲ طبقه با مشارکت بخش خصوصی مورد بهرهبرداری قرار گرفت که خدمات خوبی به مردم ارائه میدهد.
زارع تصریح کرد: امسال در هفته دولت، شاهد افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۸۸ پروژه عمرانی و توسعهای با اعتباری بالغ بر ۶۴ همت در شهرستان عسلویه خواهیم بود.
وی بیان کرد: شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی مستقر در عسلویه، نگاه ویژهتری به محیط پیرامونی داشته باشند و در عمل به مسئولیتهای اجتماعی، به تعهدات خود بیش از گذشته عمل کنند.
نظر شما