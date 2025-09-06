۲۷ پروژه عمرانی و آموزشی در تاکستان آماده بهره برداری است

به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل سلمانی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش تاکستان بر اهمیت توجه جدی به آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: نگاه رئیس جمهور به آموزش و پرورش عزتآفرین و ویژه است، چرا که بیشترین جلسات ایشان به موضوعات آموزشی و تربیتی اختصاص یافته است.
سلمانی در ادامه به افتتاح بیش از ۶۰ پروژه در هفته دولت اشاره کرد و افزود: در راستای نهضت توسعه عدالت آموزشی و پرورشی، ۲۷ پروژه دیگر در سطح شهرستان آماده افتتاح است که رایزنیهای لازم برای تسریع در بهرهبرداری از آنها در حال انجام است.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت گروههای جهادی در اجرای طرحهای شهید عجمیان و شهید سلیمانی تأکید کرد و از پیگیریهای صورتگرفته در زمینه سرویس حمل و نقل دانشآموزان استثنایی خبر داد.
فرماندار خاطرنشان کرد: صلاحیت رانندگان سرویس مدارس باید با دقت و جدیت بررسی شود و در خصوص بازگشایی مدارس نیز نظارت بیشتری اعمال گردد و همچنین بر لزوم تشکیل جلسات منظم و اقدامات مستمر برای ریشهکن کردن بیسوادی در شهرستان تاکستان تأکید شد.
