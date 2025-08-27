  1. استانها
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۶

ادای احترام به شهدا وظیفه همه مسئولان است

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: ادای احترام به شهدا، وظیفه همه مدیران و مسئولان است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع بعد از ظهر چهارشنبه به منظور افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های هفته دولت وارد شهرستان جم شد.

استاندار بوشهر بلافاصله پس از ورود به شهرستان جم با حضور در گلزار شهدای گمنام، با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و شهدای والامقام تجدید بیعت کرد.

استاندار بوشهر در این آئین اظهار داشت: نخستین برنامه ما در هر شهرستان، حضور بر مزار شهدا و گرامیداشت شهدا و دو شهید والامقام دولت است که به همین مناسبت، این هفته نامگذاری شده است.

وی افزود: شهدا به گردن همه ما حق دارند و ادای احترام به شهدا، وظیفه همه مدیران و مسئولان است.

امروز با حضور استاندار بوشهر، پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در شهرستان جم، افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

