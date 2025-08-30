به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح شنبه در بدو ورود به شهرستان کنگان، با حضور در گلزار شهدا، به شهدای والامقام ادای احترام کرد.

استاندار بوشهر در این آئین اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز مرهون جانفشانی و فداکاری‌های شهدای والامقام است و ادای احترام به شهدا وظیفه ماست.

وی افزود: در شرایط کنونی، اتحاد و انسجام ملی رمز موفقیت کشور و نظام اسلامی در تمام عرصه‌هاست و باید در مسیر وحدت و همدلی حرکت کنیم.

ارسلان زارع استاندار بوشهر به منظور افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های هفته دولت وارد شهرستان کنگان شد.