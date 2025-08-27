افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۳۶ پروژه در شهرستان جم

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع چهارشنبه شب در پایان سفر به شهرستان جم با گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت یادآور خدمات صادقانه دولتمردان شهید، رجایی و باهنر است.
وی افزود: امروز در شهرستان جم، پروژههای عمرانی و اقتصادی افتتاح و یا کلنگزنی شدند که موجبات رضایت مندی مردم را فراهم میآورد.
استاندار بوشهر از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۳۶ پروژه با سرمایهگذاری ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در جم طی هفته دولت خبر داد.
زارع تصریح کرد: ۱۱۶ پروژه در جم مورد بهرهبرداری قرار گرفت و عملیات اجرایی ۲۰ پروژه نیز آغاز شد.
استاندار بوشهر یادآور شد: پروژههای شهرستان جم در حوزههای عمران شهری، عمران روستایی، اقتصادی، خدماتی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و… بوده که افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
