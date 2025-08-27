  1. استانها
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۳

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۳۶ پروژه در شهرستان جم

بوشهر- استاندار بوشهر از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۳۶ پروژه با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در جم به مناسبت هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع چهارشنبه شب در پایان سفر به شهرستان جم با گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت یادآور خدمات صادقانه دولتمردان شهید، رجایی و باهنر است.

وی افزود: امروز در شهرستان جم، پروژه‌های عمرانی و اقتصادی افتتاح و یا کلنگ‌زنی شدند که موجبات رضایت مندی مردم را فراهم می‌آورد.

استاندار بوشهر از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۳۶ پروژه با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در جم طی هفته دولت خبر داد.

زارع تصریح کرد: ۱۱۶ پروژه در جم مورد بهره‌برداری قرار گرفت و عملیات اجرایی ۲۰ پروژه نیز آغاز شد.

استاندار بوشهر یادآور شد: پروژه‌های شهرستان جم در حوزه‌های عمران شهری، عمران روستایی، اقتصادی، خدماتی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و… بوده که افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.

