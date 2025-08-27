  1. استانها
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۲

تاکید استاندار بوشهر بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: دستگاه‌های فرهنگی ذیربط، نسبت به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اهتمام ورزند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح چهارشنبه در نخستین برنامه در بدو ورود به شهرستان عسلویه به مناسبت هفته دولت با حضور در گلزار شهدای گمنام نخل تقی، با شهدا تجدید بیعت کرد.

استاندار بوشهر یادآور شد: شهدا، جان خود را برای آسایش ما تقدیم کردند و بدون تردید، امنیت و آرامش کنونی، مرهون جانفشانی این عزیزان است.

وی خواستار الگوبرداری از زندگی شهدا شد و گفت: دستگاه‌های فرهنگی ذیربط، نسبت به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اهتمام ورزند.

استاندار بوشهر در این آئین ضمن قرائت فاتحه، بر تداوم راه شهدا تاکید کرد.

در چهارمین روز هفته دولت، پروژه‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان عسلویه با حضور استاندار، افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

