به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شکوهی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری تنکابن که پیش از ظهر امروز در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: بارها گفته‌ام که در این شهرستان با نگاه سیاسی مدیریت نخواهم کرد و تصمیمات بر اساس کارشناسی و شایستگی خواهد بود. هرجا نیاز به تغییر یا ترمیم باشد، پس از مشورت اقدام می‌کنیم و از مدیران هم می‌خواهم تحت فشارهای بیرونی قرار نگیرند.

وی با انتقاد از حاشیه‌سازی‌ها در فضای مجازی افزود: شیطنت‌هایی که علیه پروژه‌های عمرانی و به‌ویژه طرح‌های آبرسانی شکل می‌گیرد قابل قبول نیست. هیچ مسئولی قرار نیست آب و خاک اجدادی خود را واگذار کند، بنابراین مردم مطمئن باشند که این پروژه‌ها تنها در مسیر اعتلای شهرستان اجرا می‌شود.

نماینده عالی دولت در تنکابن به مسئله نخبگان علمی نیز پرداخت و گفت: یکی از دانش‌آموزان شهرستان رتبه تک‌رقمی ۷ کنکور سراسری را کسب کرده و هفت نفر دیگر در میان رتبه‌های دو رقمی قرار گرفتند. همچنین ۵۴ نفر از جوانان وارد دانشگاه فرهنگیان شدند. اگر برای این نخبگان جاذبه ایجاد نکنیم، آن‌ها هم مانند بسیاری از استعدادها مهاجرت خواهند کرد؛ بنابراین وظیفه داریم شرایط ماندگاری آنان را فراهم کنیم.

شکوهی با تأکید بر لزوم جدیت در پیگیری امور شهرستان ادامه داد: کار مردم باید در همین تنکابن به نتیجه برسد و تنها در موارد خاص به مرکز استان ارجاع داده شود و مدیران باید با شجاعت و روحیه جهادی مسئولیت بپذیرند و از احتیاط بی‌مورد پرهیز کنند.

وی همچنین خواستار جمع‌آوری دستگاه‌های غیرمجاز در سطح پیاده راه ساحلی شهرستان شد و گفت: بارها این موضوع را پیگیری کرده‌ایم و وضعیت موجود قابل قبول نیست. برنامه‌ریزی برای برگزاری جشن‌های مردمی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) نیز در دستور کار قرار دارد و فرمانداری در این زمینه پشتیبان خواهد بود.

فرماندار تنکابن در ادامه به پروژه‌های هفته دولت اشاره کرد و افزود: در این ایام ۱۴۸ پروژه عمرانی، اقتصادی و روستایی با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان افتتاح یا کلنگ‌زنی شد که نسبت به سال گذشته رشد ۶۰ درصدی داشته است.

وی افزود: اجرای دو پروژه مهم آبرسانی، بهره‌برداری از چاه عمیق و احداث مخزن دو میلیون لیتری، پروژه انتقال آب دوهزار با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان، بیش از ۳۰ کیلومتر آسفالت جاده‌های روستایی و آغاز بازسازی کامل سایت پسماند شهرستان با ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار، از جمله طرح‌های مهم هفته دولت بود.

وی در پایان بر ضرورت همدلی و پرهیز از حاشیه تأکید کرد و گفت: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و بیش از هر زمان دیگری نیازمند هم‌افزایی، اخلاق‌مداری و اتحاد هستیم؛ هیچ‌کس دلسوزتر از مدیران فعلی برای پیشرفت شهرستان نیست و نباید اجازه دهیم آرامش موجود آسیب ببیند.