به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی عصر چهارشنبه در همایش تقدیر از کارمندان نمونه دستگاه‌های اجرایی شیروان که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، اظهار کرد: عدالت‌محوری، تلاش شبانه‌روزی، صداقت و کارآمدی مهم‌ترین معیارهای خدمت به مردم در گفتمان انقلاب اسلامی است و جایگاه دولت، جایگاه ویژه خدمتگزاری و توجه به محرومان است.

وی با اشاره به معضلاتی چون خشکسالی، بی‌آبی و ناترازی انرژی، رفع ناترازی برق از طریق سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه پنل‌های خورشیدی و نیز آبرسانی به مناطق دارای مشکل آب را از اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد.

احمدی افزود: در حوزه راه و اعتبارات نسبت به سال گذشته نزدیک به سه برابر افزایش یافته تا عقب‌ماندگی‌ها برطرف شود و در حوزه فرهنگ نیز اعتبارات سه برابر شده چرا که راه‌حل بسیاری از مشکلات را در سرمایه‌گذاری فرهنگی می‌دانیم.

فرماندار شیروان همچنین به افتتاح دو مجموعه مرغداری با ظرفیت ۸۵ هزار قطعه و سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این پروژه‌ها با توجه به مزیت نسبی شهرستان در تولید مرغ به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: دو پروژه ورزشی نیمه‌تمام از سنوات گذشته نیز امسال به بهره‌برداری رسید؛ سالن ورزشی چندمنظوره با اعتبار ۵ میلیارد تومان و گود باستانی پهلوان آذری با اعتبار ۱.۵ میلیارد تومان که زمینه فعالیت ورزشکاران در اماکن اختصاصی را فراهم کرده است.

در پایان این مراسم از کارمندان نمونه و ۱۰ مدیر برگزیده دستگاه‌های اجرایی شهرستان شیروان تجلیل شد.