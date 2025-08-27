  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۳

تیراندازی در مینیاپولیس آمریکا؛ ترامپ: در جریان حادثه قرار دارم+ فیلم

تیراندازی در مینیاپولیس آمریکا؛ ترامپ: در جریان حادثه قرار دارم+ فیلم

رسانه های آمریکا از وقوع تیراندازی در یک کلیسا در شهر مینیاپولیس واقع در ایالت مینه‌سوتا با چند کشته و زخمی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، رسانه‌ها از وقوع تیراندازی در یک کلیسا در شهر مینیاپولیس واقع در ایالت مینه‌سوتا در آمریکا خبر دادند.

فرماندار مینه‌سوتا با اشاره به وقوع تیراندازی در مینیاپولیس، آن را حادثه‌ای «خشونت‌آمیز و وحشتناک» توصیف کرد.

فاکس نیوز دراین خصوص ادامه داد: حضور گسترده پلیس و نیروهای امنیتی در اطراف این کلیسا مشهود است.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، تا کنون ۲ نفر کشته و چندین نفر زخمی شده‌اند. همچنین، ضارب بازداشت شده است.

به گزارش الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: به طور کامل در جریان تیراندازی غم انگیز در مینیاپولیس قرار گرفتم. اف‌بی‌آی فوراً واکنش نشان داد و در محل حاضر است.

کد خبر 6572576

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها