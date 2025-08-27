تیراندازی در مینیاپولیس آمریکا؛ ترامپ: در جریان حادثه قرار دارم+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، رسانهها از وقوع تیراندازی در یک کلیسا در شهر مینیاپولیس واقع در ایالت مینهسوتا در آمریکا خبر دادند.
فرماندار مینهسوتا با اشاره به وقوع تیراندازی در مینیاپولیس، آن را حادثهای «خشونتآمیز و وحشتناک» توصیف کرد.
فاکس نیوز دراین خصوص ادامه داد: حضور گسترده پلیس و نیروهای امنیتی در اطراف این کلیسا مشهود است.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، تا کنون ۲ نفر کشته و چندین نفر زخمی شدهاند. همچنین، ضارب بازداشت شده است.
به گزارش الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: به طور کامل در جریان تیراندازی غم انگیز در مینیاپولیس قرار گرفتم. افبیآی فوراً واکنش نشان داد و در محل حاضر است.
