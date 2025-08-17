جزئیات تیراندازی در نیویورک با ۱۱ کشته و زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، منابع وابسته به پلیس آمریکا به جزئیات تیراندازی امروز در نیویورک اشاره کردند.

مقامات پلیس نیویورک (NYPD) روز یکشنبه تأیید کردند که در یک تیراندازی در کلوپ «تست آو د سیتی» در خیابان فرانکلین در محله کراون هایتس بروکلین، حداقل ۳ نفر کشته و ۸ نفر زخمی شده‌اند.

جسیکا تش کمسیر پلیس نیویورک اعلام کرد که این تیراندازی ساعت سه و نیم صبح به وقت محلی رخ داده است.

به گفته کمیسر پلیس، کشته ها سه مرد ۲۷ ساله، ۳۵ ساله و یک نفر با سن نامشخص هستند. برخی از مجروحان در وضعیت بحرانی به بیمارستان منتقل شده‌اند.

به گفته کمیسر پلیس نیویورک، هشت زخمی این حادثه تیراندازی به بیمارستان محلی منتقل شدند.

وی به وضعیت این مجروحان اشاره نکرد.

منابع وابسته به پلیس اعلام کردند که شواهد صحنه جرم نشان‌دهنده حضور چندین تیرانداز است. در حال حاضر هیچ فردی در بازداشت نیست. پلیس در حال بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته برای شناسایی عاملان این حادثه است.

تحقیقات برای تعیین انگیزه این تیراندازی همچنان ادامه دارد.

این حادثه یکی از جدیدترین موارد خشونت‌های مسلحانه در نیویورک محسوب می‌شود که نگرانی‌ها درباره امنیت عمومی را افزایش داده است.