زخمی شدن ۲ پلیس در ایالت کنتاکی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، منابع آمریکایی از زخمی شدن دو پلیس در ایالت کنتاکی خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که این دو پلیس در جریان درگیری شدید در شهر والتون در ایالت کنتاکی زخمی شده اند.

جزئیات بیشتری مخابره نشده است.