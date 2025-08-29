  1. بین الملل
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۸

زخمی شدن ۲ پلیس در ایالت کنتاکی آمریکا

منابع خبری از زخمی شدن دو نیروی پلیس در شهری در ایالت کنتاکی آمریکا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، منابع آمریکایی از زخمی شدن دو پلیس در ایالت کنتاکی خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که این دو پلیس در جریان درگیری شدید در شهر والتون در ایالت کنتاکی زخمی شده اند.

جزئیات بیشتری مخابره نشده است.

