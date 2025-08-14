  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۳۵

تیراندازی در ویرجینیای آمریکا؛ معاونان کلانتر زخمی شدند

در پی وقوع تیراندازی در جریان اجرای یک حکم تفتیش در ایالت ویرجینیای آمریکا، دست کم سه افسر پلیس زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، مقامات محلی می‌گویند که سه معاون کلانتر در ایالت ویرجینیای آمریکا در تلاش برای اجرای احکام علیه یک فرد، به ضرب گلوله مجروح شده‌اند.

به گفته مقامات، این حادثه در جنوب ویرجینیا رخ داد و سه افسر زخمی به بیمارستان منتقل شده و هم‌اکنون شرایط آنها پایدار است.

آسوشیتدپرس نوشته است که مظنون سرانجام پس از ساعت‌ها درگیری، تحت بازداشت پلیس درآمد.

مایکل تیلور، کلانتر «پیتسیلوانیا کانتی» گفت که احکام صادره به اتهام تهدید با سلاح گرم و همچنین ورود به ملک بدون اجازه صاحب ملک برای مظنون صادر شده بود.

