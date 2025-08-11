تیراندازی در ایالت تگزاس آمریکا سه کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ای بی سی نیوز، پلیس آمریکا اعلام کرد که سه نفر در جریان تیراندازی که دوشنبه به وقت محلی در مقابل فروشگاه تارگت در شهر آستین ایالت تگزاس رخ داد، کشته شدند و مظنون ۳۲ ساله نیز بازداشت شده است.

بر اساس گزارش پلیس، در ساعت ۱۴:۱۵ به وقت محلی، گزارشی درباره شلیک تیر در بلوار ریسرچ نزدیک فروشگاه تارگت دریافت شد. زمانی که نیروهای پلیس به محل رسیدند، سه نفر با جراحات ناشی از گلوله روبه‌رو بودند.

مظنون پس از این حادثه، خودرویی را از پارکینگ تارگت ربود و از محل متواری شد. فردی که خودرو از وی ربوده شده بود نیز جزو قربانیان این حادثه است.

پلیس آستین مظنون را در جنوب شهر پس از تماس یک فرد ناشناس که خبر از حضور وی داده بود، پیدا و دستگیر کرد.

سرانجام با استفاده پلیس از شوکر الکتریکی، مظنون بازداشت شد.

تحقیقات درباره جزئیات و انگیزه این تیراندازی همچنان ادامه دارد.

ابتدا بخش اورژانس این منطقه از کشته شدن ۴ تن داده بود که این آمار بعداً اصلاح شد و تعداد کشته‌ها سه نفر اعلام شد.