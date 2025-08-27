شهدا مایه عزت میهن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر چهارشنبه در دیدار با خانواده شهید کارمند «حسن پیمان» در شهرستان جم اظهار کرد: شهدا مایه عزت و سربلندی ما و میهن هستند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر بسیاری از والدین شهدا از بین ما رفته‌اند و لذا اولویت برنامه‌های ما در دیدار با خانواده‌های شهدا، زیارت چنین خانواده‌های عزیز و بزرگوار هستند.

وی با اشاره به تاریخ تولد شهید پیمان در ۴ شهریور ۱۳۵۰ گفت: تقارن زمانی روز تولد شهید کارمند با روز کارمند را به فال نیک می‌گیریم و امیدوارم به برکت خون شهدا، خدمتگزاران و مسئولان توفیقات بیشتری در خدمت به مردم داشته باشند.

والدین شهید پیمان نیز ضمن تقدیر از توجه استاندار بوشهر به خانواده شهدا، برای مسئولان دعای خیر کردند.

شهید حسن پیمان متولد ۴ شهریور ۱۳۵۰ در شهرستان جم، از کارمندان پالایشگاه فجر جم بود که در ۲۱ دی ماه سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ در منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.