رایزنی «گروسی» با وزیر انرژی آمریکا درباره ایران و اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار با وزیر انرژی آمریکا وگفتگو پیرامون تحولات ایران و اوکراین خبر داد.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این خصوص ادعا کرد: آمریکا گامهای جسورانهای در زمینه انرژی هستهای صلحآمیز و پیوند آن با فناوری هوش مصنوعی برداشته است!
«رافائل گروسی» در ادامه افزود: ما به همکاری خود در این زمینه و سایر زمینهها ادامه خواهیم داد. با وزیر انرژی ایالات متحده در مورد این موضوع و اوضاع ایران و اوکراین تبادل نظر کردیم. از آمریکا به خاطر حمایت کلیدیاش از آژانس بین المللی انرژی اتمی تشکر میکنم.
