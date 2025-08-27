  1. بین الملل
  2. اروپا
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۴۴

رایزنی «گروسی» با وزیر انرژی آمریکا درباره ایران و اوکراین

رایزنی «گروسی» با وزیر انرژی آمریکا درباره ایران و اوکراین

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که با وزیر انرژی آمریکا در خصوص تحولات ایران و اوکراین گفتگو کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار با وزیر انرژی آمریکا وگفتگو پیرامون تحولات ایران و اوکراین خبر داد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این خصوص ادعا کرد: آمریکا گام‌های جسورانه‌ای در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و پیوند آن با فناوری هوش مصنوعی برداشته است!

«رافائل گروسی» در ادامه افزود: ما به همکاری خود در این زمینه و سایر زمینه‌ها ادامه خواهیم داد. با وزیر انرژی ایالات متحده در مورد این موضوع و اوضاع ایران و اوکراین تبادل نظر کردیم. از آمریکا به خاطر حمایت کلیدی‌اش از آژانس بین المللی انرژی اتمی تشکر می‌کنم.

رایزنی «گروسی» با وزیر انرژی آمریکا درباره ایران و اوکراین

کد خبر 6572609

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها