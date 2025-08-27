راهکار بازگشت نخبگان علوم پزشکی از دید رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سید رضا رئیس کرمی، رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، در مراسم گرامی داشت تجلیل از روز خبرنگار حضورپیدا کرد و در مورد مهاجرت پزشکان و پرستاران، گفت: آمار دقیق و شفافی از میزان مهاجرت پزشکان و پرستاران وجود ندارد و آمارهای موجود عمدتاً بر پایه گزارش‌های سازمان‌های صنفی ارائه می‌شود. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از فارغ‌التحصیلان به‌دلیل شرایط دشوار کاری و کمبود حمایت‌های لازم، به مهاجرت تمایل پیدا می‌کنند.

وی نقش وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها در نگهداشت نیروهای متخصص بسیار کلیدی است و تاکید داشت: یکی از اقداماتی که در دانشگاه انجام می‌دهیم، تقویت ارتباط میان اساتید و دانشجویان است تا دانشجویان در محیطی امیدوارکننده و پویا احساس کنند که آینده شغلی مطلوبی در کشور خواهند داشت.

رئیس کرمی با بیان اینکه بخش مهمی از تصمیم مهاجرت تحت‌تأثیر خانواده، آشنایان خارج از کشور و شرایط اقتصادی است، افزود: اگر بتوانیم حداقل شرایط رفاهی و حقوقی را برای فارغ‌التحصیلان فراهم کنیم، بسیاری از آن‌ها حاضر به ماندن هستند و حتی بخشی نیز به بازگشت به کشور تمایل دارند.

وی همچنین به چالش فعالیت حرفه‌ای در کشورهای مقصد مهاجرت اشاره کرد و گفت: برخی کشورها مانند کانادا شرایط سختگیرانه‌ای دارند و پزشکان و پرستاران مجبورند چندین سال در آن کشور بمانند، آزمون‌های متعدد بدهند و حتی دوباره برخی دروس را بگذرانند. همین موضوع سبب می‌شود؛ بسیاری از آنان به این نتیجه برسند که ماندن و کار کردن در کشور با وجود فراهم بودن حداقل امکانات، انتخاب بهتری است.

کرمی خاطر نشان کرد: تحقق مهاجرت معکوس و بازگشت متخصصان تنها زمانی امکان‌پذیر است که سیاست‌گذاران حوزه سلامت به ایجاد شرایط عادلانه برای اشتغال و تأمین معیشت نخبگان توجه جدی‌تری داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی تهران اظهار کرد: این دانشگاه به واسطه پیشینه و جایگاه تاریخی خود، همواره محل اجرای بسیاری از اقدامات مهم در حوزه پزشکی بوده است. اساتید علوم‌پزشکی تهران در کارگاه‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی حضور فعال داشتند و دستاوردهای نوین پزشکی را به کشور وارد و عملیاتی کرده‌اند.

وی ادامه داد: سال‌ها پیش بسیاری از عمل‌های پیشرفته همچون جراحی قلب باز یا درمان برخی ناهنجاری‌های پزشکی در ایران انجام نمی‌شد و پیوند عضو نیز بسیار محدود بود؛ اما امروز شرایط کاملاً تغییر کرده است. اکنون درمان‌هایی چون سلول‌درمانی و پیوند مغز استخوان در کشور انجام می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی تهران با اشاره به اهمیت پزشکی شخصی‌سازی‌شده گفت: در این رویکرد، مداخلات پزشکی بر پایه نقشه ژنتیکی هر فرد طراحی می‌شود. این موضوع از مسائل روز حوزه پزشکی جهان است و در مراکز پژوهشی دانشگاه تهران نیز در حال پیگیری و توسعه قرار دارد.

کرمی با بیان اینکه نظام سلامت کشور با کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار روبه‌رو است، افزود: دانشگاه علوم‌پزشکی تهران نیز با این مشکل مواجه است. در آزمون استخدامی وزارت بهداشت که شهریورماه برگزار می‌شود، مجوز جذب ۷۵۰ نفر برای این دانشگاه صادر شده که ۵۰۰ نفر از آن به گروه پرستاری اختصاص دارد.

به گفته وی، با وجود تخصیص ۵۰۰ سهمیه برای پرستاران، تعداد داوطلبان کمتر از ظرفیت اعلام‌شده است. او تأکید کرد: پرستاران با مشکلات مالی جدی مواجه هستند و دریافتی آنها متناسب با شرایط سخت کاری‌شان نیست؛ به همین دلیل بسیاری از پرستاران تصمیم به ترک شغل خود می‌گیرند یا به سمت فعالیت‌های دیگر مانند خدمات زیبایی می‌روند.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی تهران با اشاره به مشکل اسکان پرستاران بیان کرد: این مسئله از مهم‌ترین دلایل ترک شغل پرستاران در تهران است. برای رفع این چالش، دانشگاه اقدام به تأمین پانسیون‌هایی برای اسکان آنها کرده است.

کرمی درباره وضعیت واگذاری زمین بیمارستان بهارلو نیز گفت: بیش از ۱۰ سال پیش دولت مصوبه‌ای برای واگذاری زمین پشت بیمارستان بهارلو (متعلق به شرکت فرآورده‌های نفتی) صادر کرده بود. این بیمارستان با ۸۵ سال قدمت جزو مراکز درمانی در معرض خطر محسوب می‌شود. خوشبختانه با پیگیری وزیر بهداشت و معاون اجرایی رئیس‌جمهور، موضوع به سرانجام رسید؛ ساختمان‌هایی که باید به وزارت نفت واگذار می‌شد، تحویل داده شده و زمین مذکور نیز تا پایان شهریور به دانشگاه علوم‌پزشکی تهران منتقل خواهد شد تا روند ساخت بیمارستان جدید آغاز شود.

وی در ادامه درباره اجرای برنامه پزشکی خانواده توضیح داد: دانشگاه علوم‌پزشکی تهران آمادگی کامل در سطح یک را دارد و نقشه نظام ارجاع نیز تهیه شده است. همچنین بیمارستان‌های سطح دو برای اجرای این طرح مشخص شده‌اند. در مرحله نخست، این برنامه در شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر و روستاها اجرا خواهد شد.