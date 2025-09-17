  1. استانها
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

۲۱ هزار داوطلب تهرانی در آزمون استخدامی وزارت بهداشت شرکت می‌کنند

تهران- سیزدهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور، روز پنجشنبه ۲۷ شهریورماه در ۱۳ حوزه امتحانی در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در حالی روز پنجشنبه ۲۷ شهریورماه برگزار می‌شود که بیش از ۲۱ هزار داوطلب از استان تهران برای استخدام در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رقابت می‌پردازند.

این آزمون با هدف ایجاد فرصت برابر و سنجش شایستگی‌های علمی و تخصصی متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها، دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و مؤسسات تابعه وزارت بهداشت، به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، در این دوره از آزمون بیش از ۱۸۸ هزار نفر در سطح کشور برای جذب در ۶۶ عنوان شغلی ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان ۲۱ هزار و ۳۴۰ نفر از استان تهران حضور دارند.

از مجموع داوطلبان تهرانی، ۱۱ هزار و ۸۳۴ نفر زن و ۹ هزار و ۵۰۶ نفر مرد هستند و رقابت آن‌ها در ۱۳ حوزه امتحانی شهر تهران برگزار می‌شود.

